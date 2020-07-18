2020/07/18 | 12:42 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قبل زيارة الكاظمي إلى الرياض.. واشنطن تبين موقفها من مشروع الربط الكهربائي بين العراق ودول الخليج هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع NRT عربية الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/18 | 12:42.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع NRT عربية.

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