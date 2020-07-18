إصابة 90 عاملا في مترو طهران بفيروس كورونا

2020/07/18 | 12:44 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعلن المدير التنفيذي لشركة تشغيل قطار الانفاق (مترو) بطهران، فرنوش نوبخت، ان 90 شخصا من العاملين بالشركة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد، كما توفي اثنان منهم.وقال نوبخت حول اعداد ركاب المترو بطهران حاليا: انخفض عدد ركاب المترو الأنفاق بمقدار 100 ألف شخص في الأيام الأخيرة، ويستخدم حاليًا حوالي 800 ألف شخص مترو الأنفاق يوميا.[…]

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