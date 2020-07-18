ماري ترامب: الرئيس الامريكي لن يتحسن وسيصبح اسوأ من ذي قبل

2020/07/18 | 12:45 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … اكدت ماري ترامب ابنة اخ الرئيس الامريكي دونالد ترامب، وهي طبيبة نفسية انتقدت كتابها مؤخرا الرئيس الامريكي وعائلته أن طفولة عمها تؤثر على قدرته على الحكم في الازمة الحالية التي تمر بها الولايات المتحدة.ونقلت شبكة سي أن ان في مقابلة ترجمتها وكالة /المعلومة/ عن ماري قولها أن “دونالد رجل تضرر […]

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