2020/07/18 | 12:50 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن مدير مكتب الشؤون العربية والافريقية بمنظمة التنمية التجارية الايرانية عن تسجيل الصادرات السلعية للامارات واقع مليار دولار في فصل الربيع 20 مارس/آذار حتى 20 یونیو/حزیران 2020.وأوضح “فرهاد بيلتن” في بيان، أن الصادرات شهدت نموا بنسبة 8 بالمئة ارتفاعا عن نحو 900 مليون دولار بالفترة المناظرة 2019.ونوه الى أن الاحصائيات تشير الى […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صادرات السلع الايرانية للإمارات تسجل مليار دولار خلال شهرين) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صادرات السلع الايرانية للإمارات تسجل مليار دولار خلال شهرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).