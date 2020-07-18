2020/07/18 | 12:52 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة: يس عراق تداولت مواقع التواصل الاجتماعي تغريدات ومنشورات حول تظاهرات للمزارعين في محافظة البصرة امام بوابة حقل مجنون النفطي، للمطالبة بصرف مستحقاتهم من المحاصيل.وبحسب مدونون، فان المزارعين قاموا باغلاق البوابة الرئيسية للحقل رافعين لافتات عبروا فيها عن اتهامهم لادارة الحقل بانها السبب في غرق محاصيلهم الزراعية.أغلق العشرات من المزارعين المتضررين من السيول […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تظاهرات بشكل اخر..مزارعو البصرة يغلقون حقل مجنون: “عوضونا عن إغراق محاصيلنا فنحن أحق من كردستان”!) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تظاهرات بشكل اخر..مزارعو البصرة يغلقون حقل مجنون: “عوضونا عن إغراق محاصيلنا فنحن أحق من كردستان”!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).