2020/07/18 | 12:53 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص احتراق عدد من كرفانات النازحين في مخيم قاديا بدهوك وكالة تقدم الاخبارية.

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