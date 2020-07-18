لأول مرة.. الغانمي يعلن فتح التسجيل للسيارات عبر البوابة الإلكترونية

2020/07/18 | 12:54 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..أعلن وزير الداخلية عثمان الغانمي، السبت، عن فتح التسجيل لأول مرة للسيارات عبر البوابة الإلكترونية في بغداد والمحافظات.وقال الغانمي في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “الاهتمام بطلبات المواطنين هو من أولويات عملنا في وزارة الداخلية، وبسبب جائحة كورونا كان هناك إيقاف لعمل عدد من الدوائر بينها مديرية المرور العامة”.[…]

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