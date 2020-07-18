غداً.. وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف يزور بغداد

2020/07/18 | 12:59 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

دعا رئيس كتلة تحالف الفتح، محمد الغبان، السبت (18 تموز 2020)، لحملة تطهير أمنية في قضاء الطارمية شمالي بغداد، بعد الهجوم الذي استهدف دورية آمر لواء 59 في الجيش العراقي، يوم أمس.

وقال الغبان في تغريدة عبر حسابه في تويتر، إن &q

بغداد اليوم- بغداد

أكد العضو السابق في مجلس الشورى السعودي، المحلل السياسي خليل بن عبدالله الخليل، اليوم السبت، ان زيارة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، إلى المملكة العربية السعودية ستكون ناجحة، فيما بين أن هناك تفاؤلاً بالحكومة العراقية، برئا

بغداد اليوم- واسط

أكد رئيس هيأة المنافذ الحدودية، عمر الوائلي، السبت (18 تموز 2020)، أن هدف الزيارة لمنفذ زرباطية في محافظة واسط، والحدودي مع إيران، تأتي لفرض هيبة الدولة وتحقيق موارد مالية.

وقالت الهيأة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "ال

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