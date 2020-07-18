مصدر يكشف عدد وفيات وإصابات كورونا في ذي قار خلال الـ 24 ساعة الماضية

2020/07/18 | 12:59 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ذي قار

كشف مصدر بدائرة صحة محافظة ذي قار، اليوم السبت، يكشف عدد وفيات وإصابات فيروس كورونا المستجد...





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