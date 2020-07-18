 “فيسبوك” تسعى لقتل “تيك توك” بإطلاق خدمة جديدة

2020/07/18 | 13:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..تقترب شركة “فيسبوك” من إطلاق خدمة “Instagram Reels”، في خطوة بمثابة المنافسة مع موقع “تيك توك” الصيني.وبحسب موقع “ذا فيرج” الخدمة الجديدة تتيح للمستخدمين إنشاء ومشاركة مقاطع فيديو مدتها 15 ثانية، وتركيبها على أي مقاطع موسيقية وصوتية.وتتيح الخدمة أيضا للمستخدمين استعارة وإعادة دمج الصوت من مقاطع فيديو خاصة بأشخاص آخرين.واطلقت […]

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