البعيجي يدعو الكاظمي إلى فرض السيطرة الكاملة على منافذ كردستان

2020/07/18 | 13:04 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالب النائب عن ائتلاف دولة القانون، منصور البعيجي، رئيس الوزراء، بفرض السيطرة الكاملة على منافذ إقليم كردستان.

وقال البعيجي، في بيان، ان القانون والدستور يؤكدان ان تتم سيطرة الحكومة الاتحادية على جميع المنافذ الحدودية الموجودة بالبلد ومن ضمنها اقليم كردستان والحكومة الاتحادية هي المسؤول المباشر على جميع المنافذ.

وأكد البعيجي ان اقليم كردستان جزء لا يتجزأ من العراق وعلى الكاظمي ان يتعامل مع اقليم كردستان كما تعامل مع بقية المحافظات الاخرى التي تتواجد فيها المنافذ الحدودية وفرض سيطرة الحكومة فيها.

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