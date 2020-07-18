نائب قائد العمليات المشتركة يؤكد من زرباطية اتخاذ إجراءات صارمة للسيطرة على المنافذ

2020/07/18 | 13:04 - المصدر: قناة التغيير

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وصل الفريق عبد الأمير الشمري نائب قائد العمليات المشتركة إلى منفذ زباطية الحدودي برفقة رئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر الوائلي

وأكد نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الأمير الشمري في تصريح فوره وصوله، أن قوة عسكرية ستصل قريباً لمسك منفذ زرباطية، مبينا أن مهمة القوة هي مسك المنفذ ومحاربة الفساد.

وأشار الى أن زيارة منفذ زرباطية تهدف إلى الاطلاع على المكان وتوفير المستلزمات الضرورية، مضيفا أن القوات الأمنية ستتخذ إجراءات صارمة لفرض القانون وهيبة الدولة على جميع المنافذ.

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