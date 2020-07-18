المحمداوي يحذر من فتح المنافذ الحدودية والمطارات أمام حركة المسافرين

2020/07/18 | 13:04 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

انتقد عضو مجلس النواب جمال المحمداوي، قرارات لجنة الصحة والسلامة الوطنية, واكد المحمداوي ان القرارات الأخيرة تبين مدى التناقض في إدارة الأزمة فمن جهة تعلن الجهات الصحية ارتفاعا في معدل عدد إصابات كورونا الجديدة في العراق ومن جهة ثانية تقرر اللجنة رفع القيود المفروضة لمواجهة كورونا وهذا بحد ذاته كاشف عن أزمة داخل اللجنة.

واكد المحمداوي ان العراق في المركز الثاني بعدد الوفيات بفيروس كورونا في الشرق الأوسط مما يدل على أن البلد لا يزال في مرحلة ذروة التفشي الوبائي ولم تسعى هذه اللجنة للعمل على وضع خطط صحية مناسبة لتقليل نسبة الوفيات وإيجاد حلول مناسبة لهذا الموضوع.

وحذر المحمداوي من قرار فتح المنافذ الحدودية وفتح المطارات امام حركة المسافرين داعيا الى إعادة النظر في هذه القرارات والابتعاد عن الطابع السياسي فيما يخص إجراءات الصحة العامة وتشكيل لجنة من خبراء الصحة لتقييم أداء الوضع الوبائي.

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