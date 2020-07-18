في مواجهة مشروع الضم موضوعات في النظام السياسي الفلسطيني - فهد سليمان

2020/07/18 | 13:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فهد_سليمان أولاً- في مواجهة مشروع الضم، على طريق دحر الإحتلال الإستيطانيثانياً- موضوعات في النظام السياسي الفلسطينيحزيران(يونيو)، تموز(يوليو) 2020أولاً- في مواجهة مشروع الضم، على طريق طرد الإستعمار الإستيطاني [■-;- على امتداد ما يزيد بقليل عن ربع قرن من الزمن، بدءاً من مفاوضات مدريد – واشنطن (30/10/1991)، وحتى تنصيب دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة (20/1/201 ......





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