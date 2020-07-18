هل النظام المخزني قابل للإصلاح ؟ - سعيد الوجاني

2020/07/18 | 13:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_الوجاني ان مناسبة طرح هذا التساؤل وليس السؤال ، ما لاحظته عندما كنت اتابع ندوة نظمها مغتربون مغاربة كلاجئون او منفيون اختياريون ، حول موضوع التغيير للنظام السياسي المخزني ، لان الدولة هي مخزنية دينية ، جاءت على انقاض الدولة القبائلية العصبية ، والمشاعية ، ووصْفها بالمخزنية لم يأتي ذاتيا ، بل لأنها هي من وصفت نفسها عند تأسيسيها بالدولة المخزنية ذات الانتساب للنبي ، والتي تعتمد فقط على الضرائب لتسمين خزانة ......





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