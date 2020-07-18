حول مشروع النظام الداخلي للمؤسسة (التعليمية) - محمد أكناو

2020/07/18 | 13:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_أكناو انفردت وزارة التربية الوطنية تحث ستار ما تسميه ظرفا استثنائيا و بشكل صريح، بفرض ما يسمى مشروع النظام الداخلي للمؤسسة، الذي تبرز منه المعالم الآتية :- انه يكون من اقتراح "مجلس التدبير".- أنه يحدد "حقوق" و واجبات المتعلمين و "حقوق" وواجبات أمهات وأباء التلاميذ.- أنه جاء بمهام اضافية بدون تكوين ولا تعويض (فرض حراسة التلاميذ أثناء الاستراحة من طرف هيئة التدريس ، مأسسة التعليم عن بعد ،ا ......





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