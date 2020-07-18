2020/07/18 | 13:11 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق ثانياً في قائمة الدول الأكثر استيراداً للدجاج الإيراني هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة ناس الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/18 | 13:11.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة ناس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق ثانياً في قائمة الدول الأكثر استيراداً للدجاج الإيراني) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق ثانياً في قائمة الدول الأكثر استيراداً للدجاج الإيراني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).