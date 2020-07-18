حقوق الانسان ترصد” بؤرة السرطان ” في ديالى وتؤكد: اقسى من كورونا

2020/07/18 | 13:11 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..دعا مكتب حقوق الانسان في ديالى، السبت، الى معالجة عاجلة “بؤرة السرطان” في المحافظة، مؤكدا أنها اقسى من كورونا.وقال مدير مكتب حقوق الانسان في ديالى صلاح مهدي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” مطمر النفايات على الطريق السياحي شرق بعقوبة والذي يعد اكبر مطمر للنفايات في ديالى يشكل في الوقت الراهن بؤرة للامراض السرطانية […]

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