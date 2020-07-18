2020/07/18 | 13:11 - المصدر: المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/ ديالى..
دعا مكتب حقوق الانسان في ديالى، السبت، الى معالجة عاجلة “بؤرة السرطان” في المحافظة، مؤكدا أنها اقسى من كورونا.
وقال مدير مكتب حقوق الانسان في ديالى صلاح مهدي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” مطمر النفايات على الطريق السياحي شرق بعقوبة والذي يعد اكبر مطمر للنفايات في ديالى يشكل في الوقت الراهن بؤرة للامراض السرطانية […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حقوق الانسان ترصد” بؤرة السرطان ” في ديالى وتؤكد: اقسى من كورونا) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
دعا مكتب حقوق الانسان في ديالى، السبت، الى معالجة عاجلة “بؤرة السرطان” في المحافظة، مؤكدا أنها اقسى من كورونا.
وقال مدير مكتب حقوق الانسان في ديالى صلاح مهدي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” مطمر النفايات على الطريق السياحي شرق بعقوبة والذي يعد اكبر مطمر للنفايات في ديالى يشكل في الوقت الراهن بؤرة للامراض السرطانية […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حقوق الانسان ترصد” بؤرة السرطان ” في ديالى وتؤكد: اقسى من كورونا) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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