حقوق الإنسان النيابية تدعو إلى إدراج مشروع قانون حق المكونات في جدول أعمال البرلمان

2020/07/18 | 13:12 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعتْ لجنة حقوق الانسان النيابية رئاسة البرلمان إلى إدراج مشروع قانون حق المكونات في جدول أعمال المجلس.وقال عضو اللجنة، قصي عباس، ان مشاريع القوانين التي تطالب اللجنة بإدراجها في جدول اعمال المجلس هو مشروع قانون حق المكونات الذي نوقش … Readmore

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