وزير الداخلية يوجه بفتح التسجيل لأول مرة للسيارات عبر البوابة الإلكترونية في بغداد والمحافظات

2020/07/18 | 13:13 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداد

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