الكشف عن الهاكر وراء اختراق حسابات “تويتر”

2020/07/18 | 13:14 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشفت صحيفة “نيويورك تايمز” أن مجموعة من الهاكر الشباب، بينهم بريطانيون وأمريكيون، وراء اختراق العديد من حسابات “تويتر”، الأربعاء الماضي.وأكدت الصحيفة، أمس الجمعة، حسبما أفادت روسيا اليوم، أن مراسليها تمكنوا من الاتصال مع العديد من الأشخاص الذين لهم صلة بالحادثة، حيث قال أحد القراصنة، إنه لم يبلغ بعد 30 عاما من العمر، […]

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