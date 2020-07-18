الإعلان عن مسابقة

2020/07/18 | 13:34 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريرأعلنت مجلة الدراويش، إطلاق مسابقة "النفري" للشعراء الشباب بدورتها الأولى.

المسابقة لكلا الجنسين ومفتوحة على جميع أنواع الشعر، وهي بدأت من يوم 15 تموز/ يوليو 2020 حتى 15 أيلول/سبتمبر 2020

وأكد رئيس تحرير مجلة الدراويش، هلال كوتا، على "سعي المجلة بالتعاون مع دار الدراويش للنشر والترجمة إلى الاهتمام بشريحة الشعراء الشباب ولخلق مناخ للتنافس الحر والنزيه لإبداعهم".

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قال كوتا لـ"ألترا عراق"، إنه "يأتي تنظيم مسابقة النفري للشعراء الشباب من إيمان المجلة بالأصوات الشعرية الجديدة في وطننا العربي وحرصها على دعم الشعراء الشباب والعناية بقصائدهم ومنجزهم الشعري وكذلك لتسليط الضوء على المبدعين منهم".

وأضاف كوتا "المجلة بالتعاون مع دار الدراويش للنشر والترجمة، تسعيان دائمًا إلى مد يد العون للمبدعين الشباب، وقد سبق لدار الداويش أن بادرت باحتضان المبدعين الشباب من خلال طباعة أكثر من عمل أدبي ودون مقابل مادي من أجل إزاحة العقبات أمام المبدع الحقيقي".

أشار إلى أن "المسابقة لكلا الجنسين ومفتوحة على جميع أنواع الشعر، وهي بدأت من يوم 15 تموز/ يوليو 2020 حتى 15 أيلول/سبتمبر 2020، وسوف تستقبل المجلة عبر الموقع الإلكتروني جميع الأعمال ووفق الشروط المنصوص عليها أدناه، وسوف تُعلن النتيجة النهائية في شهر كانون الأول/ديسمبر 2020".

شروط وأحكام الاشتراك في الجائزة:

1- ألّا يزيد عمر المشارك عن 35 عامًا عند تاريخ إغلاق قبول المشاركات في 15 أيلول/سبتمبر 2020.

2- أن تكون المشاركات باللغة العربية الفصحى.

3- يشترط في المادة المقدمة ألاّ تكون منشورة ورقيًا أو في أية مدونة إلكترونية سابقًا.

4- لا يشترط أن تكون المادة المقدمة هي العمل الأول للشاعر.

5- يغلق باب قبول المشاركات في 15 أيلول/سبتمبر 2020.

6- تعلن النتائج في شهر كانون الأول/ديسمبر 2020.

7- تتكفل مجلة الدراويش بالتعاون مع دار الدراويش للنشر والترجمة بطباعة الأعمال الثلاثة الفائزة بالمسابقة، وتحتفظ لنفسها بحقوق الطبعة الأولى من هذه الأعمال.

8- يحصل كل فائز بأحد المراكز الثلاثة الأولى على 30 نسخة وتتعهد الجهة الراعية للمسابقة (مجلة الدراويش) بالتعاون مع دار الدراويش بإشراك هذه الأعمال في معارض الكتاب التي تحضرها الدار.

9- لا يحق للفائزين إضافة أي تعديل على العمل الفائز بعد إعلان النتائج.

10- تعد المشاركة في المسابقة بناء على هذا الإعلان إقرارًا ضمنيًا بالموافقة على الشروط، ولا تتحمل الجهات الراعية للجائزة أية مطالبات قانونية خلاف ذلك.

الوثائق المطلوبة للمشاركة:

1- السيرة الذاتية لصاحب العمل المشارك (باللغة العربية)

2- العنوان البريدي أو البريد الإلكتروني المعتمد للمشارك مع رقم الهاتف أو المحمول.

3- إرسال صورة جواز السفر أو هوية الأحوال أو أي وثيقة رسمية تُثبت تاريخ ميلاد المشارك ويجري احتساب شرط العمر على وفق ذلك.

4- يُرسل العمل منضدًا إلكترونيًا على نظام "وورد دوكيومنت" على أن يكون نوع الخط سمبليفايد أرابيك وحجم الحرف 16.

5- ترسل المشاركات إلى البريد الإلكتروني: alniffariawardaw@gmail.com.

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