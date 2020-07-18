الإعلان عن مسابقة

المسابقة لكلا الجنسين ومفتوحة على جميع أنواع الشعر، وهي بدأت من يوم 15 تموز/ يوليو 2020 حتى 15 أيلول/سبتمبر 2020
وأكد رئيس تحرير مجلة الدراويش، هلال كوتا، على "سعي المجلة بالتعاون مع دار الدراويش للنشر والترجمة إلى الاهتمام بشريحة الشعراء الشباب ولخلق مناخ للتنافس الحر والنزيه لإبداعهم".
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قال كوتا لـ"ألترا عراق"، إنه "يأتي تنظيم مسابقة النفري للشعراء الشباب من إيمان المجلة بالأصوات الشعرية الجديدة في وطننا العربي وحرصها على دعم الشعراء الشباب والعناية بقصائدهم ومنجزهم الشعري وكذلك لتسليط الضوء على المبدعين منهم".
وأضاف كوتا "المجلة بالتعاون مع دار الدراويش للنشر والترجمة، تسعيان دائمًا إلى مد يد العون للمبدعين الشباب، وقد سبق لدار الداويش أن بادرت باحتضان المبدعين الشباب من خلال طباعة أكثر من عمل أدبي ودون مقابل مادي من أجل إزاحة العقبات أمام المبدع الحقيقي".
أشار إلى أن "المسابقة لكلا الجنسين ومفتوحة على جميع أنواع الشعر، وهي بدأت من يوم 15 تموز/ يوليو 2020 حتى 15 أيلول/سبتمبر 2020، وسوف تستقبل المجلة عبر الموقع الإلكتروني جميع الأعمال ووفق الشروط المنصوص عليها أدناه، وسوف تُعلن النتيجة النهائية في شهر كانون الأول/ديسمبر 2020".
شروط وأحكام الاشتراك في الجائزة:
1- ألّا يزيد عمر المشارك عن 35 عامًا عند تاريخ إغلاق قبول المشاركات في 15 أيلول/سبتمبر 2020.
2- أن تكون المشاركات باللغة العربية الفصحى.
3- يشترط في المادة المقدمة ألاّ تكون منشورة ورقيًا أو في أية مدونة إلكترونية سابقًا.
4- لا يشترط أن تكون المادة المقدمة هي العمل الأول للشاعر.
5- يغلق باب قبول المشاركات في 15 أيلول/سبتمبر 2020.
6- تعلن النتائج في شهر كانون الأول/ديسمبر 2020.
7- تتكفل مجلة الدراويش بالتعاون مع دار الدراويش للنشر والترجمة بطباعة الأعمال الثلاثة الفائزة بالمسابقة، وتحتفظ لنفسها بحقوق الطبعة الأولى من هذه الأعمال.
8- يحصل كل فائز بأحد المراكز الثلاثة الأولى على 30 نسخة وتتعهد الجهة الراعية للمسابقة (مجلة الدراويش) بالتعاون مع دار الدراويش بإشراك هذه الأعمال في معارض الكتاب التي تحضرها الدار.
9- لا يحق للفائزين إضافة أي تعديل على العمل الفائز بعد إعلان النتائج.
10- تعد المشاركة في المسابقة بناء على هذا الإعلان إقرارًا ضمنيًا بالموافقة على الشروط، ولا تتحمل الجهات الراعية للجائزة أية مطالبات قانونية خلاف ذلك.
الوثائق المطلوبة للمشاركة:
1- السيرة الذاتية لصاحب العمل المشارك (باللغة العربية)
2- العنوان البريدي أو البريد الإلكتروني المعتمد للمشارك مع رقم الهاتف أو المحمول.
3- إرسال صورة جواز السفر أو هوية الأحوال أو أي وثيقة رسمية تُثبت تاريخ ميلاد المشارك ويجري احتساب شرط العمر على وفق ذلك.
4- يُرسل العمل منضدًا إلكترونيًا على نظام "وورد دوكيومنت" على أن يكون نوع الخط سمبليفايد أرابيك وحجم الحرف 16.
5- ترسل المشاركات إلى البريد الإلكتروني: alniffariawardaw@gmail.com.
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