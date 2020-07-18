التربية تحدد أماكن إجراء امتحانات الإعدادية

2020/07/18 | 13:34 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريرحددت وزارة التربية، أماكن إجراء الامتحانات العامة للدراسة الإعدادية للعام الدراسي الحالي.

وذكرت الوزارة في بيان تلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، أنها "وجهت كتابًا رسميًا إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالسماح لطلبة الدراسة الاعدادية بأداء الامتحانات العامة للدور الاول للعام الدراسي الحالي 2019-2020 في أبنية الجامعات والكليات والمعاهد".

أضافت الوزارة أن "وزير التعليم العالي والبحث العلمي وأفق على مقترح التربية وأوعز إلى كافة الجامعات بأداء امتحانات المرحلة الإعدادية في أبنيتها وذلك للحفاظ على قوة الامتحانات العامة ورصانتها وسهولة إدارتها لإنجاح سير تلك الامتحانات".

علما أن الامتحانات النهائية للدراسة الاعدادية ستبدأ في يوم السبت الموافق 8 آب/أغسطس 2020 وتستمر لغاية يوم السبت الموافق 29 آب/أغسطس 2020.

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