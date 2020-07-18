نائب عن سائرون: تجديد عقود الهاتف النقال فاسدة وسنرفضها رفضا قاطعا

2020/07/18 | 13:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..وصف النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي , السبت , تجديد العقود من شركات الهاتف النقال بانه ” فاسدة ” ومجحف بحق العراقيين , مؤكدة ان اللجنة سترفضه تلك العقود رفضا قاطعا .وقال المسعودي في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” منح شركات الاتصالات الحالية رخصة العمل […]

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