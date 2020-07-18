وزير الداخلية يوجه بإعادة خدمات المرور تدريجياً في بغداد والمحافظات

2020/07/18 | 13:43 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه وزير الداخلية عثمان الغانمي، بإعادة خدمات المرور تدريجياً في بغداد والمحافظات.وذكرت وزارة الداخلية في بيان تلقته “تقدم” انه “في إطار الاهتمام الذي يوليه سيادته بالمواطن الكريم وحرص الوزارة على تقديم الخدمات لأبناء شعبنا من خلال الدوائر والمؤسسات الخدمية خصوصا بعد التوقف المفروض للخدمات من جراء فايروس كورونا”.وأضافت “أمر وزير الداخلية عثمان الغانمي …

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