2020/07/18 | 13:56 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص وفاة معاون مدير عام صحة النجف بسبب اصابته بفيروس كورونا وكالة تقدم الاخبارية.

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