2020/07/18 | 13:56 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للتفجيرين اللذين وقعا في محافظتي البصرة وصلاح الدين، وأديا إلى سقوط قتلى وجرحى.وجددت وزارة الخارجية القطرية، في بيان اليوم، “موقف دولة قطر الثابت من رفض العنف والإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب”.وعبر البيان عن “تعازي دولة قطر لذوي الضحايا ولحكومة وشعب العراق وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قطر تدين بشدة تفجيري العراق وكالة تقدم الاخبارية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قطر تدين بشدة تفجيري العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قطر تدين بشدة تفجيري العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).