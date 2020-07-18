2020/07/18 | 13:56 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..اعتبرت عضو مجلس النواب عالية نصيف , السبت, تجديد عقود شركات الهاتف النقال من قبل الحكومة ستسبب باضاعة المليارات, مؤكدة ان تلك الشركات هي ملك لاحزاب معروفة ولشخصيات في الدولة العراقية وتجديد العقد استمرار لاحدى اكبر ملفات الفساد.وقالت نصيف في تصريح لـ/المعلومة/، إن “قرار حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بتجديد […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائبة: حكومة الكاظمي متواطئة مع الأحزاب في تجديد عقود شركات الهاتف) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائبة: حكومة الكاظمي متواطئة مع الأحزاب في تجديد عقود شركات الهاتف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).