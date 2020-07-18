علماء ألمان يتوصلون لطريقة جديدة تكشف عن الإصابة المبكرة بالزهايمر

2020/07/18 | 13:56 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف فريق بحثي بالمركز الألماني لأمراض التنكس العصبي أن الإدراك الشخصي يمكن أن يكون مؤشرًا مهمًا للكشف المبكر عن مرض الزهايمر، وفي دراسة جديدة شملت 449 من كبار السن أفاد العلماء أن الأفراد الذين يعانون من مشاكل في الذاكرة أظهروا أيضًا في المتوسط عجزًا إدراكيًا قابلاً للقياس كان مرتبطًا بتشوهات في سائل العمود […]

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