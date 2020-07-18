بارتوميو استمع إلى ميسي.. و

2020/07/18 | 13:58 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]كشفت مصادر صحفية، تفاصيل ربما لن تسعد الكثير من جماهير برشلونة، ونجومه، بشأن ما جرى باجتماع إدارة الفريق مع مدرب الفريق الأول كيكي سيتين، بعد 24 ساعة من فقدان الفريق لقب الدوري الإسباني، وتتويج الغريم التاريخي ريال مدريد باللقب.

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