الانبار تشهد انشاء اول مسبح اولمبي بكلفة مليون دولار

2020/07/18 | 14:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..اعلن قائممقام قضاء الفلوجة بمحافظة الانبار ابراهيم الجنابي ، السبت، عن انشاء اول مسبح اولمبي وسط مدينة الرمادي.وقال الجنابي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “حكومة الانبار المحلية ووفق نظام المساطحة وبالتنسيق مع بلدية مدينة الرمادي باشرت بإنشاء اول مسبح اولمبي في منطقة حي المخابرات وسط مدينة الرمادي ، في خطوة هي الاولى […]

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