مدير منفذ الشيب : اجراءات وقائية ستتخذ للوافدين والملامسين لهم

2020/07/18 | 14:01 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مدير منفذ الشيب الحدودي العميد حسين فهد حاتم، اليوم السبت، عن إجراءات وقائية ستتخذ للوافدين والملامسين لهم.

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