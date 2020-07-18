وفاة معاون مدير صحة النجف بعد أيام من إصابته بكورونا

2020/07/18 | 14:01 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-النجف

أفاد مصدر طبي من دائرة صحة محافظة النجف، السبت، بوفاة الدكتور حسن هلوس الحاتمي معاون مدير صحة المحا...





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