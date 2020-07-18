وفاة مصابين اثنين بفيروس كورونا في صلاح الدين وتسجيل أكثر من 50 إصابة جديدة

2020/07/18 | 14:01 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- صلاح الدين

أفاد مصدر طبي في محافظة صلاح الدين، اليوم السبت (18 تموز 2020)، بوفاة مصابين اثنين بفير...





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