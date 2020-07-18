إيران: 188 حالة وفاة لمصابين بكورونا وأكثر 2100 إصابة خلال 24 ساعة

2020/07/18 | 14:01 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

اعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايرانية سيما سادات لاري بان عدد ال...





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