2020/07/18 | 14:03 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص وفاة معاون مدير عام صحة النجف الاشرف بكورونا المركز الخبري الوطني.

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