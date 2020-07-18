الكشف عن سبب تعثر انتقال وليد سالم الى الزوراء

2020/07/18 | 14:09 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف لاعب المنتخب الوطني ونادي الشرطة السابق، وليد سالم، عن سبب تعثر انتقاله الى صفوف نادي الزوراء.وقال سالم في تصريح لوكالة/ المعلومة/ أن “مدرب فريق الزوراء باسم قاسم، أراد انضمامي لصفوف النادي في الانتقالات الصيفية الجارية”.وأضاف ان “إدارة نادي الزوراء كان لها رأي مخالف عن المدرب، لذلك لم تتم الصفقة”، مبيناً انه […]

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