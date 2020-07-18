الريال الايراني يسجل انهيارا تاريخيا جديدا

2020/07/18 | 14:12 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ سجل الريال الإيراني انهيارا تاريخيا جديدا في معاملات اليوم في السوق السوداء بوصول سعر الصرف إلى 250 آلف ريال مقابل الدولار الواحد.

يشار إلى أن التداعيات الاقتصادية تفاقمت في ايران مع تواصل العقوبات الأمريكية وجائحة فيروس كورونا المستجد.

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