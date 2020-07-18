2020/07/18 | 14:14 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفاة معاون مدير صحة النجف بعد صراع مع كورونا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المعلومة الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/18 | 14:14.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المعلومة.

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