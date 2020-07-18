استثمار بغداد تعلن انجاز أول مجمع تجاري في بغداد

2020/07/18 | 14:15 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلنت هيئة استثمار بغداد، السبت، إنجاز مشروع اول مجمع تجاري وسط العاصمة بما يحاكي الاسواق المركزية وباسلوب حديث متطور.

وقال رئيس الهيئة شاكر الزاملي في تصريح أوردته صحيفة "الصباح" الرسمية واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الهيئة وضمن جهودها لدعم قطاع التجارة وتنشيط الحركة الاقتصادية في البلاد من خلال القطاع الخاص منحت اجازة استثمارية لاحدى الشركات المحلية لانشاء اول مجمع تجاري وسط العاصمة في منطقة الخلاني".

وأضاف أن "هذا المشروع واحد من أفضل المشاريع التجارية التي نفذت في العاصمة بأسلوب الاستثمار، إذ يتوسط المناطق التجارية والحيوية التي تربط بين جانبي الكرخ والرصافة وترتكز بها الحركة التجارية، فضلا عن انه يحاكي الاسواق المركزية وباسلوب حديث وعصري".

وأشار الى أنه "يتألف من 450 محلا تجاريا و3 طوابق، علاوة على مصاعد وساحة لوقوف السيارات متعددة الطوابق تتسع لـ 4 الاف عجلة، فضلا عن خدمات تجارية متنوعة تتيح لصغار التجار المشاركة بالمجمع".

واوضح الزاملي أن "المجمع تبرز اهميته بانه سيقضي عند افتتاحه على ظاهرة العشوائيات التجارية ويرتبها بشكل منتظم ومنسق يخدم مرتاديه والعاملين فيه على حد سواء".

ونوه على أن "الشركة التي نفذته اعتمدت التصاميم والخرائط العالمية في انشاء هذه المجمعات بأسلوب حديث ومتطور وخلال وقت قياسي ليكون بذلك وجهة مثالية وانطلاقة كبيرة للعمل التجاري في المنطقة".

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