2020/07/18 | 14:15 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادحذر النائب عن البصرة خلف عبد الصمد خلف، اليوم السبت، من اجراء الامتحانات الوزارية في الثامن من آب، مشيرا الى ان البلاد تمر بازمة صحية كبيرة يذهب ضحيتها عشرات المواطنين يوميا .واوضح في بيان، ان" هناك خطرا حقيقيا على الطلبة في حال اجريت الامتحانات التحريرية في موعدها المقرر مما ينذر بحالات اصابة محتملة بفايروس كورونا قد تنتقل الى عوائل الطلبة و تسبب كارثة صحية يصعب السيطرة عليها .و اشار عبد الصمد الى، ان الجهود التي تبذلها السلطات المعنية للحد من انتشار فايروس كورونا و اجراءات التباعد الاجتماعي و حظر التجوال و تقليص نسب دوام المؤسسات و غيرها لاتتناسب مع السماح لاعداد كبيرة من الطلبة لاجراء الامتحانات في ظل احتمالية عدم التزام البعض منهم باجراءات الوقاية .و اكد" انه يتفهم الصعوبة التي تواجهها وزارة التربية من اجل التعامل مع هذا الملف المهم ، داعيا الى ضرورة ايجاد البدائل المناسبة بما يحافظ على صحة الطلبة من دون المساس في العدالة و تكافؤ الفرص بين الطلبة و دون الاضرار بالجنبة العلمية او استحقاقات الطلبة الدراسية او حقهم في التنافس العادل من اجل كسب المعدلات المطلوبة لنيل مقاعد في الجامعات و المعاهد العراقية وفقا للاستحقاق .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب يحذر من اجراء الامتحانات الوزارية في الثامن من آب و يدعو إلى "حل بديل") نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب يحذر من اجراء الامتحانات الوزارية في الثامن من آب و يدعو إلى "حل بديل") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).