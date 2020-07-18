وفاة معاون مدير صحة النجف جراء إصابته بكورونا

2020/07/18 | 14:15 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ النجف أفاد مصدر طبي، السبت، بوفاة معاون مدير دائرة صحة النجف جراء إصابته بكورونا.وقال المصدر، إن "الدكتور حسن هلوس الحاتمي معاون مدير صحة النجف، توفي اليوم، بعد أيام من إصابته بفيروس كورونا".وأضاف، أنه "فارق الحياة جراء مضاعفات ألمت به".

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