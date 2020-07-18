2020/07/18 | 14:23 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالقطار .. إيران تدرس نقل السلع لسوريا عبر العراق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع عين العراق الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/18 | 14:23.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع عين العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالقطار .. إيران تدرس نقل السلع لسوريا عبر العراق) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالقطار .. إيران تدرس نقل السلع لسوريا عبر العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).