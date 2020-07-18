ايران: تسجيل 2166 اصابة جديدة بكورونا وتعافي اكثر من 223 الفا

2020/07/18 | 14:23 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايرانية سيما سادات لاري، السبت، أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في البلاد بلغ 271606 والمتعافين 223300 والمتوفين 13979 شخصا.وقالت لاري في مؤتمرها الصحفي اليومي، انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 2166 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ليرتفع اجمالي عدد المصابين الى […]

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