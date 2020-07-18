بخجل واضح..الصحة العراقية تعلن “مناعة القطيع” لمواجهة كورونا والمواطن يستمر بالشكوى

2020/07/18 | 14:28 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة : يس عراق اثارت قرارات الحكومة العراقية المتمثلة باللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية ووزارة الصحة، بشأن تخفيض الاغلاف المفروض في البلاد منذ اشهر لمواجهة جائحة كورونا، موجة من ردود الافعال انقسمت بين مؤيد ومعارض ولكلاهما اسبابه وتفسيراته .الجهات المعنية اصدرت في اخر جلسات اللجنة العليا حزمة من القرارات بضمنها تقليل ساعات الحظر الجزئي […]

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