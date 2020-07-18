تحذيرات من خطورة الأشعة فوق البنفسجية نتيجة ارتفاع قياسي لدرجات الحرارة

2020/07/18 | 14:29 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

يشهد طقس العراق ارتفاعا قياسيا في درجات الحرارة، يصاحبه تصاعد مؤشر الأشعة فوق البنفسجية الى مستويات خطرة .

وقال المتنبئ الجوي صادق عطية ، إن مؤشر الاشعة فوق البنفسجية في أجواء العراق يسجل مستويات عالية جداً وقت الظهيرة بسبب زيادة الإشعاع الشمسي .

وأضاف ان خطر التعرض للأشعة فوق ال...

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