الحشد الشعبي يطيح بـ”داعشي” بارز في كركوك

2020/07/18 | 14:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..القت قوات الحشد الشعبي، السبت، القبض على عنصر بارز بتنظيم “ داعش” الإرهابي في محافظة كركوك.وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “قوة من أبطال استخبارات الحشد الشعبي قيادة محور الشمال وبالتنسيق مع استخبارات الطوز واستخبارات لواء ٦١ (فق الخاصة) تمكنت من القاء القبض على عنصر بتنظيم “ داعش” الإرهابي […]

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