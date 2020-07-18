الصحاف يكشف عن أجندة زيارة ظريف إلى العراق

2020/07/18 | 14:32 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف اليوم السبت، عن أجندة زيارة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى العراق.

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