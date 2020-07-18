2020/07/18 | 14:32 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأمن النيابية: تم التوصل لخيوط عملية استهداف الخبير الأمني هشام الهاشمي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/18 | 14:32.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأمن النيابية: تم التوصل لخيوط عملية استهداف الخبير الأمني هشام الهاشمي) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأمن النيابية: تم التوصل لخيوط عملية استهداف الخبير الأمني هشام الهاشمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).