بعد خسارته ’’الليغا’’.. برشلونة يدخل بتشكيلة غريبة في جولة ختام الدوري الإسباني

2020/07/18 | 14:32 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

يستعد نادي برشلونة، غداً الأحد، لملاقاة منافسه ديبورتيفو ألافيس، في مباراة تقام على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الختامية في الدوري الإسباني.

ونادي إقليم كاتالونيا يعيش أياماً صعبة، بعدما فرط في لقب الدوري الإسباني لصالح غريمه ريال مدريد، كما يعاني على مستويات عدة، خاصة أن ليونيل ميسي، صب غضبه منذ أيام، على إدارة ناديه برئاسة جوسيب بارتوميو، وطاقم الفريق الفني، بقيادة سيتين.

وأعلن المدير الفني كيكي سيتين، قائمة فريقه الرسمية، التي تخوض موقعة ألافيس، بهدف الفوز من أجل حفاظ ماء الوجه، واستعادة البريق المفقود.

قائمة برشلونة:

حراسة المرمى: تير شتيجن، نيتو.

الدفاع: نيلسون سيميدو، كليمنت لانجليه، رونالد أراخو، جوردي ألبا، سيرجيو روبيرتو، أرناو.

الوسط: سيرجيو بوسكيتس، أرتورو فيدال، ريكي بويج، فرانك دي يونج.

الهجوم: آنسو فاتي، لويس سواريز، ليونيل ميسي، مارتن بيراثويت.

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بغداد اليوم/ متابعة

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بغداد اليوم- متابعة

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